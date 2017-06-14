Жириновский призвал внести в программу реновации здание Госдумы

Лидер ЛДПР также жаловался, что во время пленарного заседания под его однопартийцем провалилось кресло.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал провести реновацию здания Госдумы. По словам политика, для этого у него уже есть все необходимые чертежи. Более того, реновацию можно провести, не потратив ни копейки бюджетных средств.

— Мы сидим в здании — этот зал (для пленарных заседаний. — Прим. ред.) для уборщиц и вахтёров Госплана. Здесь показывали кино. Так давайте реновацию сделаем и для Госдумы наконец, — отметил Жириновский. — Мы всё делаем 26 лет, помогаем стране, а сами находимся в этом здании.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с Жириновским, отметив, что депутаты работают на страну, а себе условия в месте работы не улучшают.