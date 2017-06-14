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Опубликовано 14 июня 2017, 13:26

Жириновский призвал внести в программу реновации здание Госдумы

Владимир Жириновский. Фото &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Владимир Жириновский. Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лидер ЛДПР также жаловался, что во время пленарного заседания под его однопартийцем провалилось кресло.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал провести реновацию здания Госдумы. По словам политика, для этого у него уже есть все необходимые чертежи. Более того, реновацию можно провести, не потратив ни копейки бюджетных средств.

— Мы сидим в здании — этот зал (для пленарных заседаний. — Прим. ред.) для уборщиц и вахтёров Госплана. Здесь показывали кино. Так давайте реновацию сделаем и для Госдумы наконец, — отметил Жириновский. — Мы всё делаем 26 лет, помогаем стране, а сами находимся в этом здании.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с Жириновским, отметив, что депутаты работают на страну, а себе условия в месте работы не улучшают.

Кроме того, лидер ЛДПР сообщил своим коллегам о том, что во время пленарного заседания под одним из его однопартийцев провалилось кресло.

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Янковская Ольга
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