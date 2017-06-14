Nintendo возрождает Metroid Prime
Анонс игры Metroid Prime 4 состоялся в рамках специальной презентации, приуроченной к выставке E3 2017.
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Проект разрабатывается эксклюзивно для консоли-трансформера Nintendo Switch и на данный момент японцы представили лишь тизер логотипа долгожданного продолжения.
Помимо этого, игрокам также представили Metroid Samus Returns — ремейк классической Metroid II: Return of Samus. Игра создаётся испанской студией MercurySteam под строгим контролем Ёсио Сакамото, продюсера двухмерных выпусков цикла с 1994 года.
Релиз Samus Returns запланирован на 15 сентября.
Nintendo представила сразу две новые игры в серии Metroid
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Первая игра в серии Metroid вышла в далёком 1986 году. Её сюжет рассказывал о могучей воительнице Самус Оран, облачённой в кибернетический костюм и сражающейся с космическими пиратами.