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Опубликовано 14 июня 2017, 13:03

ARK: Survival Evolved выйдет из раннего доступа Steam

По словам представителей студии Wildcard, официальный релиз игры запланирован на 8 августа.

Кадр видео: youtube/ARK: Survival Evolved

Кадр видео: youtube/ARK: Survival Evolved

Проект более двух лет находился в программе раннего доступа популярного сервиса цифровой дистрибуции и вот наконец готов увидеть свет.

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ARK: Survival Evolved выйдет из раннего доступа

К слову, вместе с официальным релизом увидит свет и первая полномасштабная модификация для игры под названием Ragnarok, разрабатываемая в рамках спонсорской инициативы ARK Sponsored Mods Program и уже доступная обладателям версии проекта в Steam.

Мод добавит в игру новых существ и карту площадью в 144 квадратных километра.

Разработка Ark: Survival Evolved началась в октябре 2014 года. С 2015 года симулятор был доступен по программе раннего доступа на PC, а позднее — и на Xbox One.

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Александр Крушин
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