ARK: Survival Evolved выйдет из раннего доступа Steam
По словам представителей студии Wildcard, официальный релиз игры запланирован на 8 августа.
Кадр видео: youtube/ARK: Survival Evolved
Проект более двух лет находился в программе раннего доступа популярного сервиса цифровой дистрибуции и вот наконец готов увидеть свет.
ARK: Survival Evolved выйдет из раннего доступа
К слову, вместе с официальным релизом увидит свет и первая полномасштабная модификация для игры под названием Ragnarok, разрабатываемая в рамках спонсорской инициативы ARK Sponsored Mods Program и уже доступная обладателям версии проекта в Steam.
Мод добавит в игру новых существ и карту площадью в 144 квадратных километра.
Разработка Ark: Survival Evolved началась в октябре 2014 года. С 2015 года симулятор был доступен по программе раннего доступа на PC, а позднее — и на Xbox One.