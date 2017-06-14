ARK: Survival Evolved выйдет из раннего доступа Steam

Проект более двух лет находился в программе раннего доступа популярного сервиса цифровой дистрибуции и вот наконец готов увидеть свет.

ARK: Survival Evolved выйдет из раннего доступа

К слову, вместе с официальным релизом увидит свет и первая полномасштабная модификация для игры под названием Ragnarok, разрабатываемая в рамках спонсорской инициативы ARK Sponsored Mods Program и уже доступная обладателям версии проекта в Steam.

Мод добавит в игру новых существ и карту площадью в 144 квадратных километра.