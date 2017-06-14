Фристайлер врезал по лбу игроку "Манчестер Сити" — видео

25-летний полузащитник горожан и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне получил мячом по голове от трюкача из YouTube.

В официальном аккаунте «Сити» в «Твиттере» появилось забавное видео, на котором Де Брёйне стал жертвой интернет-звезды Симона Миниминтера.

На базе «Манчестер Сити» Симон пробил пенальти в ворота, на защиту которых стал Де Брёйне. После удара рабоной (наносится по мячу позади опорной ноги. — Прим. Лайфа) мяч попал в штангу, от которой полетел точно в голову бельгийцу.