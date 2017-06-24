Красавицы-регулировщицы в Северной Корее выходят на пенсию в 26 лет

Девушки-полицейские появились на улицах Пхеньяна ещё в 80-х годах, когда автомобильное движение в городе было крайне ограниченным. Красавицы не только регулируют дорожное движение, но и украшают столицу.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 6:35 PDT

Регулировщицы — одна из достопримечательностей КНДР. Редкие туристы возвращаются из Северной Кореи без фотографий красавиц. В 26 лет девушек принудительно отправляю на пенсию — считается, что в этом возрасте пора устраивать личную жизнь.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 6:35 PDT

Другой причиной для увольнения является вступление в брак — ничто не должно отвлекать красавиц от работы. Интересно, что их коллеги-мужчины не имеют подобных возрастных и статусных ограничений.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 6:35 PDT

24-летняя Ри Мён-Сим рассказала о своей работе в дорожной службе. Она работает регулировщицей уже семь лет и через два года отправится на пенсию. По словам Ри, подготовка дорожных работниц включает в себя "изнурительное повторение движений".

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 6:36 PDT

Почувствовав усталость, я думала о нашем лидере, который весь год заботится о счастье наших людей и следит, чтобы мы работали Ри Мён-Сим

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 6:35 PDT

Теперь я могу регулировать движение всю ночь и продолжать работать на следующий день, не чувствуя усталости Ри Мён-Сим

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 6:36 PDT

Когда Ри выйдет на пенсию, она собирается закончить курсы и стать учителем. А на вопрос журналиста, не смущает ли девушек повышенное внимание туристов и фотографов, Ри ответила, что регулировщицам нет до этого дела.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 14 2017 в 6:36 PDT