Красавицы-регулировщицы в Северной Корее выходят на пенсию в 26 лет
300 девушек-регулировщиц давно стали туристической достопримечательностью Пхеньяна. В дорожную полицию набирают исключительно красавиц, ведь, по мнению правительства, эти девушки формируют лицо города. 24-летняя регулировщица Ри Мён-Сим рассказала о своей работе и планах на приближающуюся пенсию.
Фото: © EAST NEWS
Девушки-полицейские появились на улицах Пхеньяна ещё в 80-х годах, когда автомобильное движение в городе было крайне ограниченным. Красавицы не только регулируют дорожное движение, но и украшают столицу.
Регулировщицы — одна из достопримечательностей КНДР. Редкие туристы возвращаются из Северной Кореи без фотографий красавиц. В 26 лет девушек принудительно отправляю на пенсию — считается, что в этом возрасте пора устраивать личную жизнь.
Другой причиной для увольнения является вступление в брак — ничто не должно отвлекать красавиц от работы. Интересно, что их коллеги-мужчины не имеют подобных возрастных и статусных ограничений.
24-летняя Ри Мён-Сим рассказала о своей работе в дорожной службе. Она работает регулировщицей уже семь лет и через два года отправится на пенсию. По словам Ри, подготовка дорожных работниц включает в себя "изнурительное повторение движений".
Почувствовав усталость, я думала о нашем лидере, который весь год заботится о счастье наших людей и следит, чтобы мы работали
Теперь я могу регулировать движение всю ночь и продолжать работать на следующий день, не чувствуя усталости
Когда Ри выйдет на пенсию, она собирается закончить курсы и стать учителем. А на вопрос журналиста, не смущает ли девушек повышенное внимание туристов и фотографов, Ри ответила, что регулировщицам нет до этого дела.
Мы так сконцентрированы на том, чтобы выполнять свою работу, что редко замечаем внимание