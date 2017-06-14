ГД в первом чтении приняла законопроект о регулировании мессенджеров

Авторами документа выступили депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании работы мессенджеров в нашей стране. Согласно инициативе, теперь пользователей надо будет идентифицировать по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

— Проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также, согласно предложенной парламентариями инициативе, если мессенджеры не будут исполнять требования об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусмотрена возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджеру.