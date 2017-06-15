Объявлена дата выхода дополнения Episode Prompto для Final Fantasy XV

Episode Prompto станет вторым масштабным дополнением для Final Fantasy XV после Episode Gladiolus. Всего Square Enix собирается выпустить четыре сюжетных дополнения.

На этот раз игрокам предстоит управлять Промпто, одним из главных героев оригинальной Final Fantasy XV. Также стало известно, что музыкальное сопровождение для Episode Promto напишет композитор Наоси Мидзута, известный по саундтрекам к Final Fantasy XI и Final Fantasy XIII-2.

Дополнение Episode Prompto будет доступно для загрузки на PS4 и Xbox One уже 27 июня.