Beyond Good & Evil 2 может не выйти на Nintendo Switch

В рамках выставки E3 2017 компания Ubisoft повторно анонсировала продолжение культовой приключенческой игры — Beyond Good & Evil 2. Последние пару лет вокруг проекта было много слухов — одним из крупнейших была информация, что разработку игры спонсирует Ubisoft. По слухам, из-за этого Beyond Good & Evil 2 должны были выпустить в первую очередь на Nintendo Switch. В действительности всё оказалось иначе.

На официальной странице игры появилась регистрация для желающих увидеть Beyond Good & Evil 2 в числе первых игроков. В анкете участникам нужно выбрать предпочтительную платформу: PC, PS4 и Xbox One. Nintendo Switch в списке нет вовсе — возможно, что игра не выйдет на этой платформе, не говоря уже о какой-либо эксклюзивности.

На презентации Ubisoft игровой директор Beyond Good & Evil 2 Мишель Ансель заявил, что над игрой в текущем виде команда начала работать всего пару лет назад. Сейчас проект находится на ранних стадиях разработки, и авторы готовы принять пожелания и идеи от поклонников серии.