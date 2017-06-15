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Опубликовано 15 июня 2017, 10:30

Объявлены даты проведения бета-тестирования Call of Duty: WWII

Activision объявила даты проведения бета-тестирования шутера от первого лица Call of Duty: WWII.

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Издатель Activision сообщил, когда поклонники серии Call of Duty смогут сыграть в новую часть серии, посвящённую Второй мировой войне. Мультиплеерное бета-тестирование Call of Duty: WWII для владельцев PS4 начнётся 25 августа и продлится до 28 августа. После этого пройдёт второй этап тестирования, на PS4 и Xbox One — с 1 по 4 сентября.

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Объявлены даты проведения бета-тестирования Call of Duty: WWII

Фото: © Flickr/BagoGames

Подробностей касательно тестирования PC-версии компания Activision не сообщила, но и не опровергла такую возможность.

Доступ к бета-тестированию можно получить только сделав предзаказ Call of Duty: WWII для соответствующей платформы. Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 3 ноября этого года.

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Станислав Погорский
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