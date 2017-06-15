Объявлены даты проведения бета-тестирования Call of Duty: WWII

Издатель Activision сообщил, когда поклонники серии Call of Duty смогут сыграть в новую часть серии, посвящённую Второй мировой войне. Мультиплеерное бета-тестирование Call of Duty: WWII для владельцев PS4 начнётся 25 августа и продлится до 28 августа. После этого пройдёт второй этап тестирования, на PS4 и Xbox One — с 1 по 4 сентября.