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Регион
Опубликовано 14 июня 2017, 19:14

Леонид Слуцкий блеснул знанием английского языка перед фанатами "Халл Сити"

Фото:twitter.com/HullCity

Фото:twitter.com/HullCity

46-летний российский специалист обратился к болельщикам своей новой команды в соцсети.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити" 9 июня. В интервью он признавался, что потратил много часов на изучение английского языка. И сегодня у Слуцкого наконец появился шанс похвастаться своими успехами перед общественностью.

На официальной странице "тигров" в "Твиттере" появилось обращение нового тренера команды к болельщикам.

Привет, болельщики "Халл Сити"! Я Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь! Надеюсь, вы обеспечите команду хорошей поддержкой и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо! — сказал Слуцкий.

Добавим, "Халл" по итогам прошедшего сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Основной задачей для "тигров" под руководством Леонида Слуцкого станет возвращение в высший английский дивизион.

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Иван Линник
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