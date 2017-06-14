Леонид Слуцкий блеснул знанием английского языка перед фанатами "Халл Сити"

46-летний российский специалист обратился к болельщикам своей новой команды в соцсети.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити" 9 июня. В интервью он признавался, что потратил много часов на изучение английского языка. И сегодня у Слуцкого наконец появился шанс похвастаться своими успехами перед общественностью.

На официальной странице "тигров" в "Твиттере" появилось обращение нового тренера команды к болельщикам.