Леонид Слуцкий блеснул знанием английского языка перед фанатами "Халл Сити"
Фото:twitter.com/HullCity
46-летний российский специалист обратился к болельщикам своей новой команды в соцсети.
Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити" 9 июня. В интервью он признавался, что потратил много часов на изучение английского языка. И сегодня у Слуцкого наконец появился шанс похвастаться своими успехами перед общественностью.
На официальной странице "тигров" в "Твиттере" появилось обращение нового тренера команды к болельщикам.
— Привет, болельщики "Халл Сити"! Я Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь! Надеюсь, вы обеспечите команду хорошей поддержкой и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо! — сказал Слуцкий.
| The #RussianRevolution begins! Our new Head Coach has a message for you, @HullCity fans… #WelcomeLeonid pic.twitter.com/h3So88LTmD— Hull City (@HullCity) 14 июня 2017 г.
Добавим, "Халл" по итогам прошедшего сезона вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Основной задачей для "тигров" под руководством Леонида Слуцкого станет возвращение в высший английский дивизион.