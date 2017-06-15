Стала известна продолжительность экшена Crackdown 3

Стало известно , что в открытом мире Crackdown 3 игрок будет иметь полную свободу действий и даже сюжетные задания можно будет проходить в любом порядке. Например, сразу после начала игры можно попытаться победить финального босса. Вот только сделать это будет очень сложно из-за разницы в уровне.

Показ Crackdown 3 на прошедшей презентации Microsoft в рамках выставки E3 2017 ограничился небольшим трейлером, но разработчики активно делятся подробностями проекта в новых интервью.

Crackdown 3 можно пройти за два с половиной часа

Авторы игры рассказали, то некоторым тестерам удалось пройти Crackdown 3 всего за два с половиной часа — речь идёт о поверхностном прохождении основной сюжетной линии без сбора всех предметов. Средняя продолжительность игры составит около 12–16 часов.

Crackdown 3 выйдет на Xbox One и Windows 10 уже 3 ноября этого года.