Стала известна продолжительность экшена Crackdown 3
Кадр видео: © youtube/Xbox
Авторы экшена от третьего лица Crackdown 3 рассказали, сколько займёт прохождение игры.
Показ Crackdown 3 на прошедшей презентации Microsoft в рамках выставки E3 2017 ограничился небольшим трейлером, но разработчики активно делятся подробностями проекта в новых интервью.
Стало известно, что в открытом мире Crackdown 3 игрок будет иметь полную свободу действий и даже сюжетные задания можно будет проходить в любом порядке. Например, сразу после начала игры можно попытаться победить финального босса. Вот только сделать это будет очень сложно из-за разницы в уровне.
Crackdown 3 можно пройти за два с половиной часа
Авторы игры рассказали, то некоторым тестерам удалось пройти Crackdown 3 всего за два с половиной часа — речь идёт о поверхностном прохождении основной сюжетной линии без сбора всех предметов. Средняя продолжительность игры составит около 12–16 часов.
Crackdown 3 выйдет на Xbox One и Windows 10 уже 3 ноября этого года.