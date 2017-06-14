Сборная Португалии прибыла в Россию на Кубок конфедераций

Соперниками португальцев на групповом этапе станут команды Мексики, РФ, Новой Зеландии.

Самолёт со сборной Португалии, прибывшей для участия в Кубке конфедераций — 2017, приземлился в Казани.

Прилетел в РФ и самый титулованный игрок португальской команды — Криштиану Роналду. Его в аэропорту встречали восторженные фанаты. Сам футболист после прибытия в Россию отметился постом в "Инстаграме".

Thanks Kazan Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 14 2017 в 1:15 PDT