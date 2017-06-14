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Опубликовано 14 июня 2017, 23:39

Сборная Португалии прибыла в Россию на Кубок конфедераций

Криштиану Роналду в аэропорту Казани. Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Криштиану Роналду в аэропорту Казани. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Соперниками португальцев на групповом этапе станут команды Мексики, РФ, Новой Зеландии.

Самолёт со сборной Португалии, прибывшей для участия в Кубке конфедераций — 2017, приземлился в Казани.

Прилетел в РФ и самый титулованный игрок португальской команды — Криштиану Роналду. Его в аэропорту встречали восторженные фанаты. Сам футболист после прибытия в Россию отметился постом в "Инстаграме".

Thanks Kazan

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, Кубок конфедераций пройдёт с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперниками португальцев в группе А станут сборные Мексики, России, Новой Зеландии. Игра с россиянами состоится 21 июня на стадионе "Спартак" в Москве.

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Александра Вишнякова
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