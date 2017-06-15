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Регион
Опубликовано 15 июня 2017, 12:01

Правительство Южной Кореи хочет наказывать за платную прокачку игровых аккаунтов

Фото &copy; ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Фото © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Информацию о новом законопроекте распространил пользователь Reddit. Он ссылается на корейские СМИ.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом Calycae заявил, что игроков, замеченных за платной прокачкой аккаунтов в онлайн-играх, может ждать наказание. И не только в виде штрафа в размере 18 тысяч долларов (два миллиона рублей), но и в виде срока — до двух лет тюрьмы.

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В Южной Корее запретят прокачку игровых аккаунтов за деньги

Фото © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Правоохранительные органы Южной Кореи заявили, что деятельность таких "предпринимателей" наносит ущерб не только игровому сообществу, но и индустрии киберспорта. На основе этого было решено узаконить такое серьёзное наказание.

Автором инициативы выступил депутат Ли Дон Суб. Ранее он предложил закон, по которому к концу июня в Южной Корее нелегальны станут пиратские сервера и чит-коды.

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Сергей Сурепин
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