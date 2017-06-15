Правительство Южной Кореи хочет наказывать за платную прокачку игровых аккаунтов

Информацию о новом законопроекте распространил пользователь Reddit. Он ссылается на корейские СМИ.

Пользователь форума Reddit под псевдонимом Calycae заявил, что игроков, замеченных за платной прокачкой аккаунтов в онлайн-играх, может ждать наказание. И не только в виде штрафа в размере 18 тысяч долларов (два миллиона рублей), но и в виде срока — до двух лет тюрьмы.

В Южной Корее запретят прокачку игровых аккаунтов за деньги Фото © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Правоохранительные органы Южной Кореи заявили, что деятельность таких "предпринимателей" наносит ущерб не только игровому сообществу, но и индустрии киберспорта. На основе этого было решено узаконить такое серьёзное наказание.