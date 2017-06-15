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Опубликовано 15 июня 2017, 12:36

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds добавят в игру зомби-режим

Фото &copy;&nbsp;playbattlegrounds.com

Фото © playbattlegrounds.com

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном твиттер-аккаунте игры.

Разработчики из Bluehole Studio заявили, что в экшене PlayerUnknown's Battlegrounds в скором времени появится зомби-режим. По словам авторов игры, на это их вдохновило общение с одним из популярных стримеров.

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Зомби-режим появится в популярной игре PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото © playbattlegrounds.com

Также в студии добавили, что зомби не будут частью основной игры. Стало известно, что зомби будут управлять непосредственно игроками. Дополнительный режим будет напоминать игры, в которых правила задают стримеры.

Сейчас команда Bluehole Studio работает над оптимизацией нового режима. У дополнения пока нет даже предварительной даты выхода.

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Сергей Сурепин
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