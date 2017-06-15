Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds добавят в игру зомби-режим

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном твиттер-аккаунте игры.

Разработчики из Bluehole Studio заявили, что в экшене PlayerUnknown's Battlegrounds в скором времени появится зомби-режим. По словам авторов игры, на это их вдохновило общение с одним из популярных стримеров.

Зомби-режим появится в популярной игре PlayerUnknown's Battlegrounds Фото © playbattlegrounds.com

Также в студии добавили, что зомби не будут частью основной игры. Стало известно, что зомби будут управлять непосредственно игроками. Дополнительный режим будет напоминать игры, в которых правила задают стримеры.