Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds добавят в игру зомби-режим
Фото © playbattlegrounds.com
Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном твиттер-аккаунте игры.
Разработчики из Bluehole Studio заявили, что в экшене PlayerUnknown's Battlegrounds в скором времени появится зомби-режим. По словам авторов игры, на это их вдохновило общение с одним из популярных стримеров.
Зомби-режим появится в популярной игре PlayerUnknown's Battlegrounds
Фото © playbattlegrounds.com
Также в студии добавили, что зомби не будут частью основной игры. Стало известно, что зомби будут управлять непосредственно игроками. Дополнительный режим будет напоминать игры, в которых правила задают стримеры.
Сейчас команда Bluehole Studio работает над оптимизацией нового режима. У дополнения пока нет даже предварительной даты выхода.