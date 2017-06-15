Авторы God of War рассказали о процессе создания игры

Креативный директор компании SCE Santa Monica Studio Кори Барлог заявил: главный герой игры Кратос после событий третьей части решил, что перенёс слишком многое, и теперь ему нужно уйти как можно дальше от людей, чтобы обуздать своего внутреннего монстра. История будущей игры расскажет историю о том, как Кратосу не удалось добиться этого.