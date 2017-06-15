Авторы God of War рассказали о процессе создания игры
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики не планируют кардинально менять уже знакомую фанатам формулу популярной игры.
Креативный директор компании SCE Santa Monica Studio Кори Барлог заявил: главный герой игры Кратос после событий третьей части решил, что перенёс слишком многое, и теперь ему нужно уйти как можно дальше от людей, чтобы обуздать своего внутреннего монстра. История будущей игры расскажет историю о том, как Кратосу не удалось добиться этого.
Создатели God of War придерживаются классической формулы серии
Фото © Wikimedia Commons
По словам разработчиков, сюжет новой части игры будет более драматичным. Авторы попытаются лучше раскрыть главного героя, который ранее практически не думал о своих поступках и их последствиях.
Выход новой God of War запланирован на начало 2018 года на консоли PlayStation 4.