Microsoft планирует выпустить эмулятор оригинальной Xbox для ПК
На это намекнул глава игрового подразделения американской корпорации Фил Спенсер.
По словам разработчиков, эмулировать игры Xbox 360 на ПК достаточно сложно. Связано это с архитектурой консоли: Microsoft использовала микропроцессор PowerPC. В связи с этим у разработчиков нет возможности создать стабильный эмулятор.
Фил Спенсер намекнул на выход эмулятор Xbox для ПК
Глава игрового подразделения Microsoft добавил, что игры для оригинальной консоли Xbox запустить на ПК намного легче. В связи с этим Фил Спенсер не исключает, что американская корпорация в будущем реализует эту функцию.
Напомним, в рамках E3 2017 компания Microsoft анонсировала обратную совместимость игр оригинальной Xbox с консолью Xbox One.