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Опубликовано 15 июня 2017, 13:44

Microsoft планирует выпустить эмулятор оригинальной Xbox для ПК

Фото &copy; Flickr/Jose M Martin Jimenez

Фото © Flickr/Jose M Martin Jimenez

На это намекнул глава игрового подразделения американской корпорации Фил Спенсер.

По словам разработчиков, эмулировать игры Xbox 360 на ПК достаточно сложно. Связано это с архитектурой консоли: Microsoft использовала микропроцессор PowerPC. В связи с этим у разработчиков нет возможности создать стабильный эмулятор.

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Фил Спенсер намекнул на выход эмулятор Xbox для ПК

Фото © Flickr/Jose M Martin Jimenez

Глава игрового подразделения Microsoft добавил, что игры для оригинальной консоли Xbox запустить на ПК намного легче. В связи с этим Фил Спенсер не исключает, что американская корпорация в будущем реализует эту функцию.

Напомним, в рамках E3 2017 компания Microsoft анонсировала обратную совместимость игр оригинальной Xbox с консолью Xbox One.

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Сергей Сурепин
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