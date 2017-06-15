Microsoft планирует выпустить эмулятор оригинальной Xbox для ПК

По словам разработчиков, эмулировать игры Xbox 360 на ПК достаточно сложно. Связано это с архитектурой консоли: Microsoft использовала микропроцессор PowerPC. В связи с этим у разработчиков нет возможности создать стабильный эмулятор.

Глава игрового подразделения Microsoft добавил, что игры для оригинальной консоли Xbox запустить на ПК намного легче. В связи с этим Фил Спенсер не исключает, что американская корпорация в будущем реализует эту функцию.