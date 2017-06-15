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Опубликовано 15 июня 2017, 10:41

Авторы Dishonored 2 добавили в игру женщину-героиню из-за критики феминисток

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

На разработчиков из студии Arkane повлияло видео о роли женщин в играх, записанное Анитой Саркисян.

Креативный директор студии Arkane Харви Смит заявил, что из-за критики первой части Dishonored со стороны феминисток разработчики приняли решение добавить в сиквел героиню Эмили Колдуин. Пользователи жаловались, что женщины в игре представлены были лишь в качестве служанок или проституток. Также в оригинале была королева, ведьма, маленькая девочка.

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Женщина-героиня в Dishonored 2 появилась благодаря феминисткам

Фото © Wikimedia Commons

Харви Смит добавил, что разработчики не хотят никого оскорблять. В связи с этим они приняли критику и добавили в Dishonored 2 возможность поиграть за Эмили, дочь императрицы Джессамины.

Игра Dishonored 2 вышла 11 ноября 2016 года. Также разработчики анонсировали сюжетное дополнение Death of the Outsider, которое выйдет 15 сентября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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