В Швеции пассажирам вживляют под кожу микрочипы для более удобной оплаты проезда
Информацию о поездках пассажира можно будет считать с помощью мобильного приложения на телефоне.
Фото © SJ AB
Шведская железнодорожная компания SJ предлагает своим пассажирам использовать для оплаты проезда микрочипы. Цифровую метку, похожую на систему, используемую для бесконтактной оплаты банковской карточкой, помешают под кожу и с помощью мобильного устройства считывают информацию, сообщает New York Post.
Технология в настоящее время только тестируется среди корпоративных клиентов, которые часто пользуются услугами железной дороги
Фото © SJ AB
Впрочем, в Швеции это не такое уж новшество — около 20 тыс. человек используют микрочипы для упрощения прохода через двери и турникеты в офисном здании. Для работодателя подобная технология особенно удобна: так проще отслеживать нахождение сотрудника на рабочем месте, его покупки в местном буфете и оперативно решать инциденты с его участием.
Теперь проводники будут проверять проездной билет у пассажира с помощью мобильного телефона. Информацию о поездках пассажира можно будет считать с помощью мобильного приложения на телефоне, просто поднеся его к левой руке, где у пассажира имплантирован чип. Как отмечает издание, разработчики утверждают, что технология чипов, вживлённых под кожу, похожа на обычные банковские карты и сделает путешествие на поезде более удобным.