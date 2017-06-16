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Опубликовано 16 июня 2017, 02:30

В Швеции пассажирам вживляют под кожу микрочипы для более удобной оплаты проезда

Информацию о поездках пассажира можно будет считать с помощью мобильного приложения на телефоне.

Фото &copy; SJ AB

Фото © SJ AB

Шведская железнодорожная компания SJ предлагает своим пассажирам использовать для оплаты проезда микрочипы. Цифровую метку, похожую на систему, используемую для бесконтактной оплаты банковской карточкой, помешают под кожу и с помощью мобильного устройства считывают информацию, сообщает New York Post.

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Технология в настоящее время только тестируется среди корпоративных клиентов, которые часто пользуются услугами железной дороги

Фото © SJ AB

Впрочем, в Швеции это не такое уж новшество — около 20 тыс. человек используют микрочипы для упрощения прохода через двери и турникеты в офисном здании. Для работодателя подобная технология особенно удобна: так проще отслеживать нахождение сотрудника на рабочем месте, его покупки в местном буфете и оперативно решать инциденты с его участием.

Теперь проводники будут проверять проездной билет у пассажира с помощью мобильного телефона. Информацию о поездках пассажира можно будет считать с помощью мобильного приложения на телефоне, просто поднеся его к левой руке, где у пассажира имплантирован чип. Как отмечает издание, разработчики утверждают, что технология чипов, вживлённых под кожу, похожа на обычные банковские карты и сделает путешествие на поезде более удобным.

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Мария Иванова
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