Представителей анонимайзеров пригласили в Госдуму

Председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пригласил спикеров сервисов к диалогу. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Обсуждение законопроекта о запрете анонимайзеров запланировано на будущий понедельник, 19 июня. В рамках круглого стола специалисты отрасли смогут озвучить свою позицию по документу и объяснить, какие пункты являются труднореализуемыми на практике.

Те люди, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, могут выступить в Государственной думе, чтобы публично оценить плюсы и минусы законопроекта, его слабые стороны Леонид Левин, председатель Комитета ГД по инфополитике

"Мы приглашаем их на наше заседание для обсуждения деталей законопроекта, и если они, предоставляя пользователям возможность доступа к запрещённому контенту, сами не скрываются, то смогут высказать свои замечания и рекомендации. Рассчитываем, что высказанное ими мнение позволит сделать законопроект более технологичным с точки зрения реализации его целей", — добавил Левин.

Заседание, посвящённое законодательному ограничению доступа к противоправному контенту, будет рассматривать законопроект № 195446-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В нём примут участие руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, депутаты Государственной думы, представители органов исполнительной власти, операторов связи, отраслевые эксперты и специалисты.