Премьер Черногории поблагодарил Трампа за грубый толчок на саммите НАТО

Как заметил Душко Маркович, этот эпизод является "безобидной ситуацией", но при этом поведение президента США принесло его стране известность.

Премьер Черногории Душко Маркович, которого на саммите НАТО 25 мая грубо толкнул президент США Дональд Трамп, заявил, что благодарен за этот инцидент. По его словам, произошедший эпизод увеличил известность Черногории.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.

Лайф рассказывал о скандале с толкотнёй, которую американский президент устроил во время коллективной фотосессии. Как отмечалось, хозяин Белого дома грубо оттолкнул Марковича, чтобы занять место в первом ряду.

Сам премьер Черногории впоследствии назвал толчок от Трампа безобидной ситуацией, а желание президента США встать в первом ряду охарактеризовал как "естественное".