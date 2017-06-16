Scalebound отменили из-за завышенных ожиданий игроков

Глава Xbox Фил Спенсер заявил , что экшен Scalebound был отменён из-за того, что разработчики не могли угнаться за ожиданиями игроков. При этом Фил признался, что считает студию Platinum Games, работавшую над проектом, очень талантливой и уникальной.

Как считает Спенсер, Scalebound была показана публике слишком рано, из-за чего при её разработке появилось дополнительное давление со стороны фанатов. На определённом этапе разработки компания потеряла уверенность, что сможет угодить запросам игроков.

Из-за этого Xbox и Microsoft решили пересмотреть свою политику — теперь новые игры не будут показывать на таких ранних этапах разработки. Фил также отметил, что хотел бы вновь поработать с Platinum Games в будущем.