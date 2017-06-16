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Регион
Опубликовано 16 июня 2017, 08:48

Scalebound отменили из-за завышенных ожиданий игроков

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал о причинах, из-за которых компания отменила выход Scalebound.

Фото: &copy; Flickr/BagoGames

Фото: © Flickr/BagoGames

Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что экшен Scalebound был отменён из-за того, что разработчики не могли угнаться за ожиданиями игроков. При этом Фил признался, что считает студию Platinum Games, работавшую над проектом, очень талантливой и уникальной.

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Scalebound от Platinum Games стала жертвой завышенных ожиданий

Фото: © Flickr/BagoGames

Как считает Спенсер, Scalebound была показана публике слишком рано, из-за чего при её разработке появилось дополнительное давление со стороны фанатов. На определённом этапе разработки компания потеряла уверенность, что сможет угодить запросам игроков.

Из-за этого Xbox и Microsoft решили пересмотреть свою политику — теперь новые игры не будут показывать на таких ранних этапах разработки. Фил также отметил, что хотел бы вновь поработать с Platinum Games в будущем.

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Станислав Погорский
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