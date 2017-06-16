Разработчики Destiny 2 не обещают поддержку разрешения 4K на Xbox One X

Комьюнити-менеджер Destiny 2, известный как Deej, рассказал о планах команды разработчиков на консоль Xbox One X. По его словам, сейчас студия Bungie готова обещать поддержку разрешения 4K только на PS4 Pro, но не на новой консоли Microsoft.

Причиной этому послужила новизна устройство — разработчики просто ещё не изучили, на что способна Xbox One X и как им лучше использовать её мощь. Можно ожидать новостей на этот счёт в ближайшем будущем.

Microsoft представила Xbox One X как "самую мощную консоль в истории". Основной особенностью устройства является запуск игр в разрешении 4K. Xbox One X поддерживает все аксессуары и игры, выпущенные для Xbox One и Xbox One S.