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Опубликовано 16 июня 2017, 09:52

В Super Mario Odyssey можно будет играть вдвоём

Фото: &copy; Flickr/Dave Hunt

Фото: © Flickr/Dave Hunt

Компания Nintendo подтвердила наличие кооперативного режима в платформере Super Mario Odyssey.

Во время трансляции Nintendo E3 Treehouse в рамках выставки E3 2017 стало известно, что в Super Mario Odyssey будет поддержка совместной игры.

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В Super Mario Odyssey будет кооператив на двух игроков

Фото: © Flickr/Dave Hunt

Игру можно будет проходить вдвоём. Один из игроков при этом будет управлять Марио, а второй будет помогать, управляя разумной шляпой Кэппи. Кэппи будет невидима для врагов и сможет наносить им урон. Также в возможности шляпы входит разведка территории и сбор различных предметов.

Super Mario Odyssey выйдет на Nintendo Switch 27 октября этого года.

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Станислав Погорский
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