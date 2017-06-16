В Super Mario Odyssey можно будет играть вдвоём
Компания Nintendo подтвердила наличие кооперативного режима в платформере Super Mario Odyssey.
Во время трансляции Nintendo E3 Treehouse в рамках выставки E3 2017 стало известно, что в Super Mario Odyssey будет поддержка совместной игры.
В Super Mario Odyssey будет кооператив на двух игроков
Игру можно будет проходить вдвоём. Один из игроков при этом будет управлять Марио, а второй будет помогать, управляя разумной шляпой Кэппи. Кэппи будет невидима для врагов и сможет наносить им урон. Также в возможности шляпы входит разведка территории и сбор различных предметов.
Super Mario Odyssey выйдет на Nintendo Switch 27 октября этого года.