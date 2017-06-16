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Регион
Опубликовано 16 июня 2017, 15:07

Xbox будет продавать консоли Xbox One X в убыток

Фото &copy; REUTERS/Kevork Djansezian

Фото © REUTERS/Kevork Djansezian

Глава Xbox рассказал, что консоль Xbox One X будет продаваться компанией в убыток.

Главу Xbox Фила Спенсера спросили, будет ли компания получать прибыль с продаж новой консоли Xbox One X. Он ответил простым "нет".

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Xbox будет продавать консоли Xbox One X в убыток

Фото © REUTERS/Kevork Djansezian

Спенсер объяснил что в консольном бизнесе не стоит рассчитывать на доход с продажи самих консолей. Xbox получает деньги в первую очередь с продажи видеоигр, а также за предоставление платного сервиса для пользователей. Только такая схема может работать в современных реалиях, когда компании часто выпускают новые консоли.

Xbox One X получила ценник в 499 долларов в США, а в России консоль будут продавать по рекомендуемой цене в 39 990 рублей. Старт продаж устройства намечен на 7 ноября этого года.

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