Xbox будет продавать консоли Xbox One X в убыток

Главу Xbox Фила Спенсера спросили, будет ли компания получать прибыль с продаж новой консоли Xbox One X. Он ответил простым "нет".

Спенсер объяснил что в консольном бизнесе не стоит рассчитывать на доход с продажи самих консолей. Xbox получает деньги в первую очередь с продажи видеоигр, а также за предоставление платного сервиса для пользователей. Только такая схема может работать в современных реалиях, когда компании часто выпускают новые консоли.

Xbox One X получила ценник в 499 долларов в США, а в России консоль будут продавать по рекомендуемой цене в 39 990 рублей. Старт продаж устройства намечен на 7 ноября этого года.