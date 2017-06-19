Bethesda опровергла популярную фанатскую теорию про Fallout и The Elder Scrolls
Представитель издателя Bethesda Softworks опроверг популярную фанатскую теорию о связи игровых серий компании.
Вице-президент по маркетингу Bethesda Softworks Пит Хайнс прокомментировал фанатскую теорию о связи вымышленных миров серий Fallout и The Elder Scrolls. Он сообщил, что давно слышал об этих догадках, но они совершенно не верны.
Серии Fallout и The Elder Scrolls официально никак не связаны
Фанаты долгое время предполагали, что игры серий Fallout и The Elder Scrolls рассказывают историю одного и того же мира. Согласно теории, спустя миллионы лет после событий постапокалиптического Fallout цивилизацию отбросило на тысячи лет назад в развитии. Появление драконов же объясняется влиянием радиации на фауну Земли.
На прошедшей выставке E3 2017 Bethesda анонсировала игры для виртуальной реальности Fallout VR и The Elder Scrolls: Skyrim VR.