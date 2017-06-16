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Опубликовано 16 июня 2017, 10:58

Авторы Wolfenstein 2 рассказали о хронометраже игры

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Подробностями о новом проекте студии MachineGames поделился Йенс Маттис — креативный директор игры.

Разработчики планируют показать в Wolfenstein 2: The New Colossus три часа кинематографичных видеороликов. В оригинальной игре сюжетные вставки занимали примерно такое же количество времени.

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Стали известны подробности Wolfenstein 2: The New Colossus

Фото © Wikimedia Commons

В озвучке игры принимали участие около ста актёров. Йенс Маттис остался доволен работой — это касается не только концепции, но и сюжета. Наличие большого количества актёров авторы обусловили ставкой на сюжет.

Выход Wolfenstein 2: The New Colossus запланирован на 27 октября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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