Авторы Wolfenstein 2 рассказали о хронометраже игры
Фото © Wikimedia Commons
Подробностями о новом проекте студии MachineGames поделился Йенс Маттис — креативный директор игры.
Разработчики планируют показать в Wolfenstein 2: The New Colossus три часа кинематографичных видеороликов. В оригинальной игре сюжетные вставки занимали примерно такое же количество времени.
Стали известны подробности Wolfenstein 2: The New Colossus
Фото © Wikimedia Commons
В озвучке игры принимали участие около ста актёров. Йенс Маттис остался доволен работой — это касается не только концепции, но и сюжета. Наличие большого количества актёров авторы обусловили ставкой на сюжет.
Выход Wolfenstein 2: The New Colossus запланирован на 27 октября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.