Терри Крюс станет играбельным персонажем Crackdown 3

Разработчики рассказали, что популярный актёр сам попросил принять участие в этом проекте.

Дизайн-директор Crackdown 3 Гаррет Уилсон заявил, что американский актёр Терри Крюс появится не только в трейлерах, но и внутри самой Crackdown 3. Его персонаж — коммандер Джексон — является одним из важных героев по сюжету игры.

В Crackdown 3 можно будет играть за актёра Терри Крюса Фото © Wikimedia Commons

Разработчики рассказали, что актёр сам попросился в игру. Создателям Crackdown 3 позвонили из маркетингового отдела и заявили, что Терри Крюс хочет появиться в шутере. Авторы проекта согласились на этот эксперимент. Они посчитали, что актёр идеально впишется в игру.