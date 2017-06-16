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Регион
Опубликовано 16 июня 2017, 11:25

Терри Крюс станет играбельным персонажем Crackdown 3

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики рассказали, что популярный актёр сам попросил принять участие в этом проекте.

Дизайн-директор Crackdown 3 Гаррет Уилсон заявил, что американский актёр Терри Крюс появится не только в трейлерах, но и внутри самой Crackdown 3. Его персонаж — коммандер Джексон — является одним из важных героев по сюжету игры.

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В Crackdown 3 можно будет играть за актёра Терри Крюса

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики рассказали, что актёр сам попросился в игру. Создателям Crackdown 3 позвонили из маркетингового отдела и заявили, что Терри Крюс хочет появиться в шутере. Авторы проекта согласились на этот эксперимент. Они посчитали, что актёр идеально впишется в игру.

Ранее Терри Крюс неоднократно признавался в любви к видеоиграм. В частности, он призывает компанию Blizzard взять его на озвучку Думфиста из Overwatch.

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Сергей Сурепин
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