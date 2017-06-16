Терри Крюс станет играбельным персонажем Crackdown 3
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики рассказали, что популярный актёр сам попросил принять участие в этом проекте.
Дизайн-директор Crackdown 3 Гаррет Уилсон заявил, что американский актёр Терри Крюс появится не только в трейлерах, но и внутри самой Crackdown 3. Его персонаж — коммандер Джексон — является одним из важных героев по сюжету игры.
В Crackdown 3 можно будет играть за актёра Терри Крюса
Фото © Wikimedia Commons
Разработчики рассказали, что актёр сам попросился в игру. Создателям Crackdown 3 позвонили из маркетингового отдела и заявили, что Терри Крюс хочет появиться в шутере. Авторы проекта согласились на этот эксперимент. Они посчитали, что актёр идеально впишется в игру.
Ранее Терри Крюс неоднократно признавался в любви к видеоиграм. В частности, он призывает компанию Blizzard взять его на озвучку Думфиста из Overwatch.