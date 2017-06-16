Издатель GTA V закрыл инструментарий для создания модификаций
Фото © Wikimedia Commons
Своим решением компания Take-Two Interactive вызвала волну негодования со стороны пользователей.
Авторы популярной программы OpenIV, предназначенной для создания модификаций к играм серии GTA, объявили о её закрытии. Связано это с претензиями со стороны издания Take-Two Interactive.
Пользователи больше не смогут создавать модификации для GTA V
Фото © Wikimedia Commons
Руководство Take-Two обвиняет создателей программы в нарушении прав. Дело в том, что программа OpenIV позволяет третьим лицам обходить функции безопасности программного обеспечения и изменять его.
Создатели программы OpenIV заявили, что они соблюдают все правила Take-Two Interactive. Однако издателю этого оказалось мало и он закрыл инструментарий для создания модификаций.