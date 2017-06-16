Издатель GTA V закрыл инструментарий для создания модификаций

Своим решением компания Take-Two Interactive вызвала волну негодования со стороны пользователей.

Авторы популярной программы OpenIV, предназначенной для создания модификаций к играм серии GTA, объявили о её закрытии. Связано это с претензиями со стороны издания Take-Two Interactive.

Пользователи больше не смогут создавать модификации для GTA V Фото © Wikimedia Commons

Руководство Take-Two обвиняет создателей программы в нарушении прав. Дело в том, что программа OpenIV позволяет третьим лицам обходить функции безопасности программного обеспечения и изменять его.