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Опубликовано 16 июня 2017, 11:53

Издатель GTA V закрыл инструментарий для создания модификаций

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Своим решением компания Take-Two Interactive вызвала волну негодования со стороны пользователей.

Авторы популярной программы OpenIV, предназначенной для создания модификаций к играм серии GTA, объявили о её закрытии. Связано это с претензиями со стороны издания Take-Two Interactive.

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Пользователи больше не смогут создавать модификации для GTA V

Фото © Wikimedia Commons

Руководство Take-Two обвиняет создателей программы в нарушении прав. Дело в том, что программа OpenIV позволяет третьим лицам обходить функции безопасности программного обеспечения и изменять его.

Создатели программы OpenIV заявили, что они соблюдают все правила Take-Two Interactive. Однако издателю этого оказалось мало и он закрыл инструментарий для создания модификаций.

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Сергей Сурепин
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