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Опубликовано 16 июня 2017, 12:14

Легендарная Duke Nukem получит экранизацию

Фото &copy;&nbsp;Flickr/Kyle James

Фото © Flickr/Kyle James

Разработчики из Gearbox планируют запустить собственную киновселенную. Она станет аналогией Marvel.

Директор компании Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что сейчас команда работает над киноадаптацией игры Duke Nukem. Исполнительный директор Gearbox Software был удивлён, сколько кинокомпаний обратились и захотели снять экранизацию по популярной игре.

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По мотивам Duke Nukem выйдет фильм

Фото © Flickr/Kyle James

Вместе с этим разработчики работают над сценарием и общей стратегией фильма по Borderlands. В частности, Gearbox планирует создать собственную киновселенную, которая будет напоминать Marvel.

Напомним, первый фильм по Duke Nukem снимать начали ещё в 90-х годах. Права к Gearbox отошли в 2010 году.

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Сергей Сурепин
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