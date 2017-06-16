Энтузиаст объединил модификации DOOM и Dark Souls

В видео, которое было опубликовано фанатом, Думгай противостоит монстрам из игры японских разработчиков.

Ролик появился на YouTube-канале Abject. Энтузиаст перенёс интерфейс DOOM в Dark Souls. Автор модификации создал внешний облик героя, который похож на персонажа из шутера. Вместе с этим он добавил в игру огнестрельное оружие.

Пока энтузиаст поделился только видео с использованием его модификации. В ближайшее время он планирует опубликовать исходные файлы готового результата.

Пользователь добавил героя из DOOM в Dark Souls Скриншот видео Abject