Энтузиаст объединил модификации DOOM и Dark Souls
В видео, которое было опубликовано фанатом, Думгай противостоит монстрам из игры японских разработчиков.
Ролик появился на YouTube-канале Abject. Энтузиаст перенёс интерфейс DOOM в Dark Souls. Автор модификации создал внешний облик героя, который похож на персонажа из шутера. Вместе с этим он добавил в игру огнестрельное оружие.
Пока энтузиаст поделился только видео с использованием его модификации. В ближайшее время он планирует опубликовать исходные файлы готового результата.
Пользователь добавил героя из DOOM в Dark Souls
Ранее пользователи выпускали модификации, которые позволяли переключать вид от третьего лица на камеру от первого лица.