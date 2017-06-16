Депутат Геннадий Онищенко подарил многодетным семьям скидки в "Пятёрочке"

Казус произошёл якобы из-за ошибки организаторов благотворительной акции, которые обещали помочь родителям деньгами, а в итоге презентовали лишь дисконтные карты.

В День защиты детей в парке Митино (Онищенко является депутатом от этого столичного района) многодетным семьям торжественно вручили конверты, в которых лежали якобы 10 тысяч рублей. На деле внутри оказались скидочные карты продуктовых магазинов "Пятёрочка". Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что перед праздником представители Онищенко обзвонили 15 многодетных семей. Всех попросили прийти на праздник для получения подарков. Вскрыв конверты, люди сильно удивились и пожаловались в приёмную депутата.