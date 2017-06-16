Смолов и Полоз за день до Кубка конфедераций пошутили над Бухаровым в Instagram

Одноклубник нападающего и коллега по амплуа в составе на Кубок конфедераций Дмитрий Полоз прокомментировал пост словом "создавальщик". Но затем сам выложил фотографию с таким же хештегом — и получил ответ от Бухарова.

А Фёдор Смолов поинтересовался, что создал Бухаров, предположив, что речь идёт о сервере для игры Counter Strike.