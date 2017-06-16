Смолов и Полоз за день до Кубка конфедераций пошутили над Бухаровым в Instagram
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Популярна среди партнёров по сборной России оказалась фотография Александра Бухарова с хештегом #яСоздаю.
Одноклубник нападающего и коллега по амплуа в составе на Кубок конфедераций Дмитрий Полоз прокомментировал пост словом "создавальщик". Но затем сам выложил фотографию с таким же хештегом — и получил ответ от Бухарова.
А Фёдор Смолов поинтересовался, что создал Бухаров, предположив, что речь идёт о сервере для игры Counter Strike.
Фото: Instagram/bukharov11
Болельщики также не остались в стороне от дискуссии, приглашая футболистов "порубиться" в легендарную компьютерную игру.
Уже завтра сборная России стартует на Кубке конфедераций матчем против Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.