Госдума неделю будет работать в усиленном режиме

Цель палаты — успеть принять за весеннюю сессию все запланированные законопроекты.

Депутаты Государственной думы восемь дней, оставшихся до конца весенней сессии, будут работать в усиленном режиме. Решение об этом было принято по инициативе спикера Вячеслава Володина.

По его мнению, в обычном режиме работы с 10 до 18 часов была вероятность либо не успеть, либо рассматривать законопроекты не должным образом. Поэтому по средам режим работы будет продлён до 20:00, а перерыв сокращён на один час.