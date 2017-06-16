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Опубликовано 16 июня 2017, 20:25

Госдума неделю будет работать в усиленном режиме

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Цель палаты — успеть принять за весеннюю сессию все запланированные законопроекты.

Депутаты Государственной думы восемь дней, оставшихся до конца весенней сессии, будут работать в усиленном режиме. Решение об этом было принято по инициативе спикера Вячеслава Володина.

По его мнению, в обычном режиме работы с 10 до 18 часов была вероятность либо не успеть, либо рассматривать законопроекты не должным образом. Поэтому по средам режим работы будет продлён до 20:00, а перерыв сокращён на один час.

— С правительством нам осталось два месяца работы до отпусков. Отрабатываем план приоритетных законов, которые необходимо принять, чтобы эффективно решались проблемы граждан, — сказал Володин.

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Андрей Григорьев
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