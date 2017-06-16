В Италии поймали "принца", который серийно обманывал звёзд и аристократов

Фальшивый представитель монаршей семьи попался на дешёвой наглости, когда решил не заплатить за проживание в отеле.

В Италии выявлен мошенник, который обманывал знаменитостей и аристократов, выдавая себя за особу королевских кровей. Как пишет Daily Mail, этот способ позволял ему устраивать встречи с бизнесменами, знаменитостями и звёздами на светских мероприятиях.

Fake 'Prince of Macedonia and Montenegro' who knighted Pamela Anderson revealed as conman by police https://t.co/fP51fJCbZg — Daily Mail Online (@MailOnline) 16 июня 2017 г.

Стефан Цернетич представлялся принцем Черногории и Македонии. На своём сайте он выкладывал фото, на которых, к примеру, находится с теннисистом Новаком Джоковичем или архиепископом Монако. С ними со всеми он познакомился, используя свой псевдомонарший статус. А два года им даже был "присвоен" титул модели Памеле Андерсон — ей было пожаловано звание графини де Гиглио.

Поводом для начала расследования "деятельности" фальшивого принца стала жалоба владельца отеля, которому Цернетич не заплатил за проживание. Лжемонарх предложил отправить счёт в Посольство Македонии в Риме, и в итоге выяснилось, что в дипломатическом представительстве никто понятия не имел о таком принце.