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Опубликовано 19 июня 2017, 08:42

Nintendo продолжит поддерживать консоль 3DS и после 2018 года

Президент компании Nintendo of America пообещал владельцам портативной консоли Nintendo 3DS ещё несколько лет поддержки.

Президент компании Nintendo of America Реджи Фис-Эме рассказал, что компания не планирует прекращать поддержку консоли Nintendo 3DS в ближайшем будущем. Несмотря на выход консоли-гибрида Switch, портативная 3DS также остаётся флагманским устройством Nintendo.

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Nintendo продолжит поддерживать консоль 3DS и после 2018 года

Фото: © EAST NEWS

В качестве одного из факторов, позволяющих 3DS шагать в ногу со временем, Реджи назвал постоянно меняющийся форм-фактор консоли. Не так давно линейка была обновлена с выпуском более мощных New 3DS и New 3DS XL, а теперь компания выпустила New 2DS XL. Последнее устройство отличается дешевизной за счёт отсутствия 3D-экрана.

На выставке E3 2017 Nintendo анонсировала новую игру в культовой серии Metroid: Samus Returns для Nintendo 3DS и 2DS.

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Станислав Погорский
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