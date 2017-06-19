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Опубликовано 19 июня 2017, 09:23

Авторы серии Hitman стали независимой студией

Студия IO Interactive выпустила официальное сообщение, в котором рассказала о планах на будущее.

На сайте студии IO Interactive появилось сообщение, в котором говорится о текущем статусе команды. После завершения контракта с издателем Square Enix разработчики так и не были куплены другой компанией. Теперь IO Interactive будет независимой студией, но сохранит права на франшизу Hitman.

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Студия IO Interactive сохранила права на серию Hitman

Фото: © Flickr/l a n g g i

В сообщении говорится, что IO намерена сохранять свою независимость. Тем не менее команда открыта для предложений о сотрудничестве с издателями видеоигр и инвесторами.

По слухам, уже сейчас в IO Interactive на ранних стадиях разработки находится продолжение серии игр о наёмном убийце Hitman.

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Станислав Погорский
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