В EVE Online появится режим для дальтоников

В начале этого года студия CCP Games анонсировала разработку режима, который улучшит игровой процесс EVE Online для людей, страдающих цветовой слепотой. После некоторых доработок студия планирует начать бета-тестирование этого нововведения.

Изначально разработчики думали сделать три режима, каждый из которых был бы адаптирован для определённого вида дальтонизма. Но после некоторых консультаций с коллегами было принято решение сделать два готовых набора цветов и один настраиваемый.

По словам CCP Games, при создании режима для дальтоников авторы не хотели делать игровое изображение странно выглядящим. Поэтому дополнительные возможности будут изменять цветовую палитру только некоторых частей игрового интерфейса, но не всё пространство экрана.