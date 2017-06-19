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Опубликовано 19 июня 2017, 10:42

Автор Resident Evil: Revelations 2 объявил о работе над новой игрой

Игровой директор Resident Evil: Revelations 2 тизерит своё участие в новом проекте.

Игровой директор Resident Evil: Revelations 2 Ясухиро Анпо и директор Resident Evil: Revelations 2 Коси Наканиси объявили о работе над новой игрой для компании Capcom.

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Автор Resident Evil: Revelations 2 работает над новой игрой

Фото: © Flickr/Dimitry Kislichenko

В недавнем интервью разработчики много говорили о серии хорроров Resident Evil. По их словам, после создания фундамента "Resident Evil — это страшная игра" они смогли сосредоточиться на других важных аспектах серии. Они говорят, что в Capcom очень много поклонников Resident Evil, а Анпо в данный момент работает над чем-то "достойным похвалы".

Анпо добавил, что на данный момент ничего не может рассказать о своём проекте, но просит дождаться его анонса. Предположительно, автор занят созданием Resident Evil 8 или Resident Evil: Revelations 3.

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Станислав Погорский
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