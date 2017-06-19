Автор Resident Evil: Revelations 2 объявил о работе над новой игрой

В недавнем интервью разработчики много говорили о серии хорроров Resident Evil. По их словам, после создания фундамента "Resident Evil — это страшная игра" они смогли сосредоточиться на других важных аспектах серии. Они говорят, что в Capcom очень много поклонников Resident Evil, а Анпо в данный момент работает над чем-то "достойным похвалы".

Анпо добавил, что на данный момент ничего не может рассказать о своём проекте, но просит дождаться его анонса. Предположительно, автор занят созданием Resident Evil 8 или Resident Evil: Revelations 3.