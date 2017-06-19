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Регион
Опубликовано 19 июня 2017, 11:21

Компания Atari работает над новой игровой консолью

Глава компании Atari Фред Чеснейс подтвердил слухи о работе над новой игровой консолью.

В интервью GameBeat глава Atari Фред Чеснейс рассказал, что сейчас компания работает над новой игровой консолью. Предположительно, к выходу готовится новая ретро-консоль для коллекционеров.

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Atari выпустит новую игровую консоль

Фото: © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

На прошлой неделе в Интернете появился тизер некого устройства под названием Ataribox. Поскольку видео появилось не на сайте Atari, многие решили, что это фейк. Согласно ролику, консоль находится в разработке уже несколько лет.

Чеснейс лишь подтвердил, что это не слухи. По его словам, Atari возвращается в бизнес игровых устройств. Последнее игровое устройство компании — Atari Jaguar — было выпущено ещё в 1993 году.

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