Компания Atari работает над новой игровой консолью

В интервью GameBeat глава Atari Фред Чеснейс рассказал , что сейчас компания работает над новой игровой консолью. Предположительно, к выходу готовится новая ретро-консоль для коллекционеров.

На прошлой неделе в Интернете появился тизер некого устройства под названием Ataribox. Поскольку видео появилось не на сайте Atari, многие решили, что это фейк. Согласно ролику, консоль находится в разработке уже несколько лет.

Чеснейс лишь подтвердил, что это не слухи. По его словам, Atari возвращается в бизнес игровых устройств. Последнее игровое устройство компании — Atari Jaguar — было выпущено ещё в 1993 году.