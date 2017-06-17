Как сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, он умер в возрасте 50 лет.

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Грищенко скончался 17 июня в возрасте 50 лет, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

— После продолжительной болезни скончался депутат Госдумы Олег Грищенко, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. Кроме того, Грищенко исполнял обязанности главы Саратова. Депутатом Госдумы седьмого созыва его избрали в сентябре 2016 года. Он состоял в Комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

— Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного, — отмечается в сообщении.