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Регион
Опубликовано 17 июня 2017, 10:14

Скончался депутат Госдумы Олег Грищенко

&copy; Фото : Саратовская городская Дума

© Фото : Саратовская городская Дума

Как сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, он умер в возрасте 50 лет.

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Грищенко скончался 17 июня в возрасте 50 лет, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

— После продолжительной болезни скончался депутат Госдумы Олег Грищенко, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. Кроме того, Грищенко исполнял обязанности главы Саратова. Депутатом Госдумы седьмого созыва его избрали в сентябре 2016 года. Он состоял в Комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

— Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного, — отмечается в сообщении.

Лайф выражает соболезнования родным и близким Олега Грищенко.

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Арина Демидова
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