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Регион
Опубликовано 18 июня 2017, 08:10

Шутки ради: британец напугал посетителей бара, переодевшись террористом

Фото: instagram.com/Ashleigh Cowie

Фото: instagram.com/Ashleigh Cowie

Жители Хорватии осудили поступок туриста из Великобритании, напомнив ему о недавних терактах в Лондоне

В Хорватии турист из Великобритании решил разыграть окружающих и нарядился террористом. Мужчина надел на себя бронежилет, тюрбан и с игрушечным оружием в руках зашёл вместе с друзьями в ближайший бар.

Посетители ресторана не только остались шокированы поступком туриста, но и заявили о неуместности подобных шуток от гражданина страны, которая совсем недавно пережила череду ужасных терактов.

— Настроение многих сразу изменилось, как только он зашёл. Люди были шокированы, а некоторые запаниковали, — пояснила посетительница бара Софи Мезар

По словам неудавшегося шутника, он решил разыграть публику в костюме сомалийского пирата, а не террориста.

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Кирилл Бондарь
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