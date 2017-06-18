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Регион
Опубликовано 18 июня 2017, 09:52

Число погибших в лесных пожарах в Португалии возросло до 25

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Rafael Marchante

Фото: © REUTERS/Rafael Marchante

Для тушения возгорания уже задействованы 1700 пожарных и 160 единиц техники, однако потушить пламя пока не удаётся.

Правительство Португалии подтвердило гибель по меньшей мере 25 человек в результате охвативших страну лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Как сообщил государственный секретарь по внутренним делам Португалии Хорхе Гомес, 22 человека сгорели в собственных автомобилях, оказавшись в ловушке на трассе.

Сообщается также, что не менее 20 человек получили ранения, в их числе — пожарные.

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Сергей Асташов
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