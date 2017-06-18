Число погибших в лесных пожарах в Португалии возросло до 25
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Для тушения возгорания уже задействованы 1700 пожарных и 160 единиц техники, однако потушить пламя пока не удаётся.
Правительство Португалии подтвердило гибель по меньшей мере 25 человек в результате охвативших страну лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Как сообщил государственный секретарь по внутренним делам Португалии Хорхе Гомес, 22 человека сгорели в собственных автомобилях, оказавшись в ловушке на трассе.
Сообщается также, что не менее 20 человек получили ранения, в их числе — пожарные.