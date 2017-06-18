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Опубликовано 18 июня 2017, 07:55

Полу Маккартни исполнилось 75 лет

Пол Маккартни. Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Пол Маккартни. Фото:© РИА Новости/Владимир Астапкович

Сегодня легендарный музыкант и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни отмечает юбилей. Перечислять его титулы, заслуги и награды можно практически бесконечно: рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи, шестнадцатикратный обладатель премии "Грэмми", самый успешный музыкант и композитор новейшей истории (такая формулировка содержится в Книге рекордов Гиннесса), один из лучших бас-гитаристов всех времён (по версии журнала Rolling Stone) и проч.

Поклонники творчества Маккартни и группы The Beatles делятся сегодня архивными фото музыкантов в соцсетях.

Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. В подростковом возрасте Пол познакомился с другим основателем The Beatles Джоном Ленноном. Они сошлись на почве одинаковых переживаний: оба мальчика рано потеряли матерей. Музыкальная группа появилась в 1960 году.

Битлы стремительно начали набирать популярность с 1963 года, а именно с момента выхода композиции Please Please Me/Ask Me Why. Количество поклонников стремительно росло — мир охватила "битломания". Позже журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времён. По состоянию на 2001 год только в США было продано свыше 163 миллионов дисков группы.

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Екатерина Котова
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