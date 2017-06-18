Полу Маккартни исполнилось 75 лет

Сегодня легендарный музыкант и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни отмечает юбилей. Перечислять его титулы, заслуги и награды можно практически бесконечно: рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи, шестнадцатикратный обладатель премии "Грэмми", самый успешный музыкант и композитор новейшей истории (такая формулировка содержится в Книге рекордов Гиннесса), один из лучших бас-гитаристов всех времён (по версии журнала Rolling Stone) и проч.

Поклонники творчества Маккартни и группы The Beatles делятся сегодня архивными фото музыкантов в соцсетях.

Happy Birthday to the man who has been my inspiration and role model for years; Sir @PaulMcCartney pic.twitter.com/vs11sCmU7Q — Robert (@RobbyR_98) 18 июня 2017 г.

The Beatles in 1957. George Harrison is 14, John Lennon is 16, and Paul McCartney is 15. pic.twitter.com/bvSwu1IZnb — History Lovers Club (@historylvrsclub) 13 июня 2017 г.

Paul McCartney, John Lennon & George Harrison performing at a wedding reception, 1958. pic.twitter.com/hIeZeGkIix — History In Pictures (@historyepics) 12 июня 2017 г.

Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. В подростковом возрасте Пол познакомился с другим основателем The Beatles Джоном Ленноном. Они сошлись на почве одинаковых переживаний: оба мальчика рано потеряли матерей. Музыкальная группа появилась в 1960 году.