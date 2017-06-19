YouTube назвал десять самых популярных игр E3 2017

Большая часть видеоигр из этого списка издаётся американской компанией Electronic Arts.

Компания YouTube поделилась списком из десяти самых популярных игр с выставки E3 2017. Статистика учитывала все видео с упоминанием этих игр — официальные ролики, геймплей, реакции фанатов и остальные записи.