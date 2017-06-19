Blizzard намекнула на обновлённые версии Diablo 2 и Warcraft 3
Кадр видео: youtube/Blizzard Entertainment
Известно об этом стало из объявления о поиске ведущего инженера по работе с игровым движком.
Компания Blizzard объявила о поисках человека, который позволит вернуть StarCraft, Warcraft 3 и Diablo 2 былую славу. Зарубежные журналисты предположили, что в скором времени разработчики анонсируют обновлённую версию Diablo и Warcraft.
Blizzard планирует вернуть былую славу Diablo 2 и Warcraft 3
Ранее Blizzard анонсировала улучшенную версию StarCraft. Выход StarCraft: Remastered запланирован на лето 2017 года.
Напомним, Diablo 2 вышла в 2000 году, а Warcraft 3 — 2002 году.