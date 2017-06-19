Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2017, 12:50

Blizzard намекнула на обновлённые версии Diablo 2 и Warcraft 3

Кадр видео: youtube/Blizzard Entertainment

Кадр видео: youtube/Blizzard Entertainment

Известно об этом стало из объявления о поиске ведущего инженера по работе с игровым движком.

Компания Blizzard объявила о поисках человека, который позволит вернуть StarCraft, Warcraft 3 и Diablo 2 былую славу. Зарубежные журналисты предположили, что в скором времени разработчики анонсируют обновлённую версию Diablo и Warcraft.

image

Blizzard планирует вернуть былую славу Diablo 2 и Warcraft 3

Ранее Blizzard анонсировала улучшенную версию StarCraft. Выход StarCraft: Remastered запланирован на лето 2017 года.

Напомним, Diablo 2 вышла в 2000 году, а Warcraft 3 — 2002 году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • warcraft
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar