Blizzard намекнула на обновлённые версии Diablo 2 и Warcraft 3

Известно об этом стало из объявления о поиске ведущего инженера по работе с игровым движком.

Компания Blizzard объявила о поисках человека, который позволит вернуть StarCraft, Warcraft 3 и Diablo 2 былую славу. Зарубежные журналисты предположили, что в скором времени разработчики анонсируют обновлённую версию Diablo и Warcraft.

Blizzard планирует вернуть былую славу Diablo 2 и Warcraft 3

Ранее Blizzard анонсировала улучшенную версию StarCraft. Выход StarCraft: Remastered запланирован на лето 2017 года.