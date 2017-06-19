Создатели The Elder Scrolls не работают над шестой частью игры

Руководитель маркетингового отдела Bethesda Пит Хайнс заявил, что в ближайшее время ждать The Elder Scrolls VI не стоит. Дело в том, что разработчики готовятся выпустить в первую очередь два других проекта.

The Elder Scrolls VI не выйдет в ближайшее время

По словам Пита Хайнса, команда Тодда Говарда захотела заняться после выхода Fallout 4 новым проектом. Студия Bethesda не хочет быть известной лишь благодаря двум сериям — The Elder Scrolls и Fallout.