В Португалии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров
Фото: © REUTERS/Rafael Marchante
Как сообщает AP, количество жертв стихийного распространения огня возросло до 62 человек.
В Португалии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров. По последним данным, как сообщает AP, число жертв стихийного распространения огня достигло 62 человек.
BREAKING: Portugal declares 3 days of national mourning as forest fire death toll rises to 62.— The Associated Press (@AP) 18 июня 2017 г.
Как сообщал ранее Лайф, 22 человека сгорели в собственных автомобилях, оказавшись в ловушке на трассе.