Как сообщает AP, количество жертв стихийного распространения огня возросло до 62 человек.

В Португалии объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров. По последним данным, как сообщает AP, число жертв стихийного распространения огня достигло 62 человек.

BREAKING: Portugal declares 3 days of national mourning as forest fire death toll rises to 62. — The Associated Press (@AP) 18 июня 2017 г.