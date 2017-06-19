Ubisoft отказалась от вышек в Far Cry 5

Разработчики хотят отказаться от привычных канонов, в связи с чем нас ждут большие изменения.

Исполнительный продюсер Far Cry 5 Дэн Хей заявил, что в игре не появятся вышки. Вместе с этим пользователей ждёт вингсьют, с помощью которого Ubisoft хочет разнообразить геймплей, сделав его более захватывающим.

В Far Cry 5 не будет вышек

Ubisoft хочет доказать игрокам, что студия создаёт не однотипные игры, которые работают по одинаковым формулам. Скорее всего, аналогичные изменения можно будет увидеть в серии Assassin’s Creed.