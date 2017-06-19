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Опубликовано 19 июня 2017, 14:46

Ubisoft отказалась от вышек в Far Cry 5

Кадр видео: youtube/Ubisoft US

Кадр видео: youtube/Ubisoft US

Разработчики хотят отказаться от привычных канонов, в связи с чем нас ждут большие изменения.

Исполнительный продюсер Far Cry 5 Дэн Хей заявил, что в игре не появятся вышки. Вместе с этим пользователей ждёт вингсьют, с помощью которого Ubisoft хочет разнообразить геймплей, сделав его более захватывающим.

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В Far Cry 5 не будет вышек

Ubisoft хочет доказать игрокам, что студия создаёт не однотипные игры, которые работают по одинаковым формулам. Скорее всего, аналогичные изменения можно будет увидеть в серии Assassin’s Creed.

Выход Far Cry 5 состоится 27 февраля 2018 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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