Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июня 2017, 16:26

Немецкие "Торнадо" возобновят полёты в Сирии осенью

Фото: &copy; Wikipedia

Фото: © Wikipedia

Точная дата возвращения немецких самолётов в САР пока неизвестна, однако Министерство обороны ФРГ постарается сделать это в максимально сжатые сроки.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после перевода немецкой авиации в Иорданию с турецкой военной базы Инджирлик, самолёты "Торнадо" снова начнут полёты над Сирией лишь с октября 2017 года. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

— Перевод "Торнадо" и комплекса разведтехники для авиафотосъёмки продлится два месяца, с августа по сентябрь. По плану в октябре разведывательные "Торнадо" снова возобновят полёты, — сказала Фон дер Ляйен.

По словам главы немецкого военного ведомства, перевод будет осуществляться в максимально возможные короткие сроки, но точную дату возобновления полётов она назвать затруднилась.

BannerImage
Сергей Асташов
  • Новости
  • Германия
  • Турция
  • В мире
  • Иордания
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar