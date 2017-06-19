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Опубликовано 19 июня 2017, 15:23

Издатель GTA V запретил ещё одну модификацию

Фото: &copy;&nbsp;steampowered.com

Фото: © steampowered.com

В этот раз для GTA Online разработчики пообещали пожертвовать часть средств на благотворительность.

Издатель Take-Two потребовал прекратить распространение программы Force Hax. С помощью модификации можно было получать неограниченное количество денег в GTA Online.

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Издатель GTA V запрещает модификации для популярной игры

Стороннее программное обеспечение распространялось по подписочной системе. За неделю доступа к модификации нужно было заплатить семь долларов, за месяц — 16, за три месяца — 32 доллара.

Переговоры между авторами модификации и руководством Take-Two ни к чему не привели. Все средства, которые разработчики Force Hax выручили за время работы модификации, уйдут на благотворительность.

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Сергей Сурепин
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