Издатель GTA V запретил ещё одну модификацию
Фото: © steampowered.com
В этот раз для GTA Online разработчики пообещали пожертвовать часть средств на благотворительность.
Издатель Take-Two потребовал прекратить распространение программы Force Hax. С помощью модификации можно было получать неограниченное количество денег в GTA Online.
Издатель GTA V запрещает модификации для популярной игры
Стороннее программное обеспечение распространялось по подписочной системе. За неделю доступа к модификации нужно было заплатить семь долларов, за месяц — 16, за три месяца — 32 доллара.
Переговоры между авторами модификации и руководством Take-Two ни к чему не привели. Все средства, которые разработчики Force Hax выручили за время работы модификации, уйдут на благотворительность.