Издатель GTA V запретил ещё одну модификацию

В этот раз для GTA Online разработчики пообещали пожертвовать часть средств на благотворительность.

Издатель Take-Two потребовал прекратить распространение программы Force Hax. С помощью модификации можно было получать неограниченное количество денег в GTA Online.

Издатель GTA V запрещает модификации для популярной игры

Стороннее программное обеспечение распространялось по подписочной системе. За неделю доступа к модификации нужно было заплатить семь долларов, за месяц — 16, за три месяца — 32 доллара.